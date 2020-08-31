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Haberler İzmir Sahte gevrekçiden duygu sömürüsü

Sahte gevrekçiden duygu sömürüsü

’de, başında taşıdığı simit tablasıyla yere düşüp bayılma numarası yapan dolandırıcıların sayısı arttı.

Sahte gevrekçiden duygu sömürüsü
Giriş Tarihi: 31.8.2020

İzmirliler, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri seçen ve çok çalıştığını, bu yüzden bayıldığını belirtip, etrafına toplanan kalabalığın duygularını sömürerek para toplayan gevrekçi kılığındaki dolandırıcılara tepki gösterdi.

İLK İSTANBUL'DA BAŞLADI
Daha önce İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ortaya çıkan, yere düşüp bayılma numarası yapan gevrekçi görünümündeki dolandırıcılar, İzmir'de de kendilerini gösterdi. Özellikle Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi kalabalık semtlerde ortaya çıkan dolandırıcılar, önce başlarındaki simit dolu tezgahla birlikte yere düşüp bayılma numarası yapıyor.

'ÇOK ÇALIŞIYORUM' YALANI
Daha sonra yavaşça ayılma taklidi yapan dolandırıcılar, çevresinde toplanan vatandaşlara ambulans çağrılmasına gerek olmadığını, çok çalıştığını ve bu yüzden fenalaştığını söylüyor. Etkilenen bazı vatandaşlar ise bu kişilere maddi destek veriyor. Bu dolandırıcılık yönteminden haberdar olan bazı vatandaşlar ise, bu duruma tepki gösteriyor. Vatandaşlar, bu yolla vatandaşların duygularını sömürüp haksız kazanç elde edildiğini belirtip dikkatli olunmasını istiyor.


İKİNCİ DE TEPKİ GÖRDÜ
BU yöntemi uygulayan bir dolandırıcı, İzmir'in çeşitli yerlerinde ortaya çıktı. İlk olarak Basmane semtinde görülen dolandırıcı, başında taşıdığı simit tezgahıyla bir an da yere düşüp bayılma numarası yaptı. Sonrasında çevresinde toplanan vatandaşları ambulans çağırmamaları konusunda uyardı. Durumdan habersiz kendisine acıyanların verdiği paraları topladıktan sonra ise, yerden kalkıp uzaklaştı. Aynı kişi daha sonra Çankaya semtindeki tramvay durağı yakınlarında görülüp aynı numarayı yaptı. Ancak numara yaptığını anlayan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

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