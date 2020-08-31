Telle terbiyeli incirden 10 kat tasarruf sağladı

İZMİR'DE bir çiftçinin incirde uyguladığı telli terbiye yönetimiyle birim alanda 10 kat tasarruf sağlandı. Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nce geliştirilen ve enstitü bahçesinde ilk kez denenen model, Menemen ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Turgut tarafından denendi. Turgut, enstitüde gördüğü sistemi bahçesinde 2 yıl önce uyguladı. Çiftçilerin üzümden alışkın olduğu gibi 2 dönüm arazisinde 2.5 metreye 3.5 metre arayla 224 incir ağacını telli terbiye sistemiyle yetiştirerek, hem alandan tasarruf etti hem erken hasat yaptı.