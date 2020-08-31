Tire’de sokak köpeği dehşeti

İzmir'in Tire ilçesinde, başıboş sokak köpeklerinin terörünü 25 Temmuz'da 'Başıboş gezen sokak köpekleri Tirelilerin kabusu oldu' haberiyle gündeme getiren Yeni Asır, bir kez daha haklı çıktı.

KADIN HASTANELİK OLDU

Geceleri çete halinde gezen sokak köpekleri 49 yaşındaki Şerife Özbey'in kullandığı motosiklete saldırdı. Omzunda ve kolunda kırıklar oluşan talihsiz kadın ölümden döndü. Çevreden yetişen bir genç tarafından köpeklerin elinden kurtarılarak hastaneye kaldırılan Özbey yaşadığı kabusu şöyle anlattı: "Hava karardıktan sonra bakıma muhtaç 85 yaşındaki annem Mihriban Uysal'ın evinden elektrikli motosikletimle dönerken Faik Tokluoğlu bulvarında bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradım. Yaşadığım şoku anlatamam. Öleceğimi sandım. Kolum ve omzumda kırıklar, bacağım ve kolumda ise yaralar oluşmuş. Beni köpeklerin elinden kurtaran genç tarafından hastaneye götürüldüm. Yetkililerden, sokakları çeteleşen sahipsiz köpeklerden bir an önce kurtarmasını istiyorum. İnanın bana kimse güvende değil."

Nadir UYSAL