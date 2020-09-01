Çarpıp kaçarken plakasını düşürdü

İzmir Tire'de, otomobille çarptığı 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Narin'in ölümüne sebep olan C.F kazadan birkaç saat sonra jandarma tarafından yakalandı. Talihsiz kaza ilçeye bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında tali yolda meydana geldi. Kendine ait motosikletiyle yolda seyir halinde bulunan Narin'e, C.F'nin kullandığı otomobil çarptı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hurdaya dönen motosikletinin üzerinden yola savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. C.F. ise kazadan sonra otomobiliyle kayıplara karıştı. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede yol kenarında bir araca ait plaka ve otomobil parçaları buldu. GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede aracın C.F'ye ait olduğu bilgisine ulaşan jandarma zanlıyı gözaltına aldı. Hastanede alkol muayenesinden geçirilen otomobil sürücüsü ifadesinin ardından Tire Adliyesi'ne sevk edildi.

Nadir UYSAL