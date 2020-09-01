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Haberler İzmir Çarpıp kaçarken plakasını düşürdü

Çarpıp kaçarken plakasını düşürdü

Tire’de 73 yaşındaki motosikletli ’e çarpan sürücü durmayarak kaçtı. Yaşlı adamın ölümüne sebep olan C.F’nin hesaba katmadığı bir detay vardı. yerinde plakasını düşüren C.F. yakalandı.

Çarpıp kaçarken plakasını düşürdü
Giriş Tarihi: 1.9.2020

İzmir Tire'de, otomobille çarptığı 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Narin'in ölümüne sebep olan C.F kazadan birkaç saat sonra jandarma tarafından yakalandı. Talihsiz kaza ilçeye bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında tali yolda meydana geldi. Kendine ait motosikletiyle yolda seyir halinde bulunan Narin'e, C.F'nin kullandığı otomobil çarptı.

KAYIPLARA KARIŞTI
Hurdaya dönen motosikletinin üzerinden yola savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. C.F. ise kazadan sonra otomobiliyle kayıplara karıştı. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede yol kenarında bir araca ait plaka ve otomobil parçaları buldu. GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede aracın C.F'ye ait olduğu bilgisine ulaşan jandarma zanlıyı gözaltına aldı. Hastanede alkol muayenesinden geçirilen otomobil sürücüsü ifadesinin ardından Tire Adliyesi'ne sevk edildi.

Nadir UYSAL

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