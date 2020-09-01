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Haberler İzmir CHP’de ‘yenge’ torpili! İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcı Tülay Şaroğlu...

’de ‘yenge’ torpili! Başkan Yardımcı ...

Geçtiğimiz aylarda Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ’nun ‘yenge’ torpilinden yararlandığı ortaya çıktı. Şaroğlu’nun Milletvekili Polat Şaroğlu’nun yengesi olduğu belirlendi. Tülay Şaroğlu’nun önce Bayraklı Belediyesi’nde Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yaptığı, ardından da Başkan Yardımcılığı’na getirildiği öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...

CHP’de ‘yenge’ torpili! İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcı Tülay Şaroğlu...

SABAH

01.09.2020, 14:16

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Ulaş Aydın atanmıştı. Ulaş Aydın'dan boşalan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna ise kısa süre önce Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirilen Tülay Şaroğlu transfer edilmişti.

VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun CHP'nin bilindik torpillerinden yararlandığı ortaya çıktı. Tülay Şaroğlu'nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.

İZMİR'DEN ÖNCE TUNCELİ'DE
Tülay Şaroğlu'nun İzmir'e atanmadan önce Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi'nde çalıştığı, burada Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanlığı yaptığı belirlendi.

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