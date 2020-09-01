Haberler İzmir CHP’de ‘yenge’ torpili! İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcı Tülay Şaroğlu...

Geçtiğimiz aylarda İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Tülay Şaroğlu’nun ‘yenge’ torpilinden yararlandığı ortaya çıktı. Şaroğlu’nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun yengesi olduğu belirlendi. Tülay Şaroğlu’nun önce Bayraklı Belediyesi’nde Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yaptığı, ardından da Başkan Yardımcılığı’na getirildiği öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...