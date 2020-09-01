Güzelbahçe betona teslim

İzmir'de betonlaşmanın ulaştığı noktayı gösteren en çarpıcı örnek Güzelbahçe'den geldi. Uydu fotoğrafları, kentin nispeten yeşil alanı olan nadir ilçelerinden biri olan Güzelbahçe'nin de artık 'beton bahçe' haline geldiğini ortaya koydu. Güzelbahçe'nin gelişim bölgesi olan Yelki, Mustafa Kemal Paşa ve Kahramandere mahallelerini gösteren 2006 yılındaki uydu fotoğrafında bölgenin halen yeşil ve tarımsal ağırlığının devam ettiği görülüyor. 2020 yılında çekilmiş uydu fotoğrafında ise, 2006'daki manzarının yerinde adeta yeller esiyor. Son fotoğraf, İzmir'in en gözde yerleşim alanlarından biri haline gelen, lüks sitelerin inşa edildiği ve birçok özel okulun yer aldığı bölgede boş yer bulmanın neredeyse mucize hale geldiğini ortaya koyuyor.

CHP'LİLER YÖNETİYOR

İlçe uzun yıllardır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. İlk fotoğrafın çekildiği 2006 yılında başkanlık görevini Ertan Avkıran yürütüyordu. Avkıran, savcılığın belediyeye yönelik operasyonunda tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı. Avkıran ,cezaevine girince yerine 2009 yılında CHP'li Mustafa İnce başkan seçildi. 2006 ve 2020'ye ait bu iki fotoğraf, ilçenin bu süreçteki belediyecilik karnesini de göstermiş oldu. İzmir'in en yeşil ilçelerinin başında gelen Güzelbahçe'nin son yıllarda giderek artan bir şekilde betona teslim olması ilçe halkının tepkisini çekti.

2006 / Güzelbahçe

2020 / Güzelbahçe

NÜFUS 2'YE KATLANDI

Bu süreçte Güzelbahçe'nin nüfusu da neredeyse ikiye katlandı. 2007'de nüfusu 19 bin 2557e ulaşan ilçenin 2019 yılındaki nüfusu ise 33 bin 725'e çıktı. Uydu fotoğraflarının çekildiği alandaki villa fiyatları 2-6 milyon liraya çıkarken, daire fiyatları da 500 bin ile 1.2 milyon lira arasına değişiyor.



'DERE-TEPE KONUT OLDU'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, son yıllarda artan yapılaşmayla Kahramandere ve Yelki Mahalleleri arasındaki böl-gede boş alan kalmadığını, dere-tepe her yerin konut olduğunu söyledi. Bu böl-genin önceden köy yerleşke alanında kaldığını ifade eden Yıldız, şunları söyledi: "Burada imar yoğunluğu 0.20 olması gerekirken Büyükşehir ve ilçe belediyesi mevzi imar planlarıyla 0.60-0.80'e varan oranlarda imar yoğunluğu getirmiş. Yani olması gerekenin 4-5 kat bir imar yoğunluğu söz konu-su. Bölgede 5 katlı apart-manların yer aldığı siteler bulunuyor. Siz bir yandan çevrecilik söylemlerinde bulunurken diğer yandan ilçenin bu hale gelmesine neden oluyorsanız ortada büyük bir çelişki var-dır. Burada mevzi imar planlarıyla tarım alanlarına siteler yapıldı. Ama iş o kadar trajikomik ki, bu sitelerin bazılarının yolu bile yok. Özellikle Kahramandere'de bahçe alanı olmayan 3-4 katlı yapılar bile var."

Erhan GÜLENÇ