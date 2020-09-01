İzmir Aliağa'da balık bolluğu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 5 aylık aranın ardından balıkçılar, yeniden denizle buluştu. 2020-2021 balık sezonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerem Eroğlu ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer denizlerde balık çeşitliliğinin arttığını söyledi.



2020-2021 balık sezonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerem Eroğlu, yeni av sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi. Av yasağının bitmesiyle balık fiyatların düşeceğini belirten Eroğlu, "Bu sene denizlerimizde palamutun bollaştığını görüyoruz. Kurallara ne kadar uyulursa balık sirkülasyonu da o ölçüde devam eder. Aliağa denizlerinde genellikle barbun, çipura, sardunya var. Aliağa ve Çandarlı körfezlerinin balık popülasyonu iyi bir durumda" dedi. Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer ise ticari ve amatör balıkçıların tüm hazırlıklarını tamamlayarak "Vira bismillah" dediğini ifade etti. Denizlerdeki av yasağının Covid-19 nedeniyle normalden biraz daha uzun sürdüğünü dile getiren Biçer, "Bu durumun balık çeşitliliğimizi artırdığını gözlemliyoruz. Bu sezon balığın bol ve ucuz olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın haftada en az iki defa balık tüketmesini istiyoruz. Bu sene palamutun bol, lüferin ise az olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü hamsi de, sardalya da fazlasıyla kendini gösterdi. Dip oltacılar için de levrek ve çipuranın bol olacağını tahmin ediyoruz. Mümkünse gençlerimizin, çocuklarımızın sardalya, hamsi, kopez gibi balıkları yemelerini tavsiye ediyoruz. Dip taramayla alınan balıkları, çocukların yemesini önermiyoruz. Çünkü denizlerimizde zaman zaman kirlilik olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



Öte yandan denizlerde av yasağının bitmesiyle Aliağa'da Su Ürünleri Kooperatifine kayıtlı 82, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneğine kayıtlı 200 balıkçı denizle buluştu.

IHA

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