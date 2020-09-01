İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 1 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 1 Eylül Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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