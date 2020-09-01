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İzmir'de elektrik kesintisi 1 Eylül Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...