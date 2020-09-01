İzmirli çift düğüne böyle gitti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kamyon şoförü Ömer Sun, Bahar Sun ile evlilik kararı aldı. Nikahlanan çift, Kaynaklar bölgesindeki bir mekanda düğün yapmaya karar verdi.

Damat Ömer Sun, bu özel günde çok sevdiği kamyonunu gelin arabasına çevirdi. Ömer Sun, gelin Bahar Sun'u tüllerle süslediği kamyonuyla alıp, düğünün yapılacağı mekana götürdü.Davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan inen çiftin, cep telefonlarıyla çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.







Damat Ömer Sun, "Babam da kamyoncuydu. Annem beni kamyonda doğurdu. Çocukluğumdan beri kamyonculuk yaparım. Kamyon benim evim.





Kamyonda yatar kamyonda yaşarım. Çok tehlikeler atlattım, kamyon benim her şeyim. Allah bize bugünleri nasip ettiği için mutluyuz, mesuduz. En büyük hayalimdi, yaptım. Hamdolsun Allah'a" dedi.