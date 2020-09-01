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Haberler İzmir İzmirli çift düğüne böyle gitti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

İzmirli çift düğüne böyle gitti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

'in Buca ilçesinde (23) ve (20) çifti, düğünlerine gelin arabasına çevirdikeri kamyonla gitti. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan inen gelin-damadın görüntüleri, ilgi gördü. şoförü damat, "Babam da kamyoncuydu. Kamyon benim evim" dedi.

İzmirli çift düğüne böyle gitti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

DHA

01.09.2020, 15:38

Kamyon şoförü Ömer Sun, Bahar Sun ile evlilik kararı aldı. Nikahlanan çift, Kaynaklar bölgesindeki bir mekanda düğün yapmaya karar verdi.

Damat Ömer Sun, bu özel günde çok sevdiği kamyonunu gelin arabasına çevirdi. Ömer Sun, gelin Bahar Sun'u tüllerle süslediği kamyonuyla alıp, düğünün yapılacağı mekana götürdü.Davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan inen çiftin, cep telefonlarıyla çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Damat Ömer Sun, "Babam da kamyoncuydu. Annem beni kamyonda doğurdu. Çocukluğumdan beri kamyonculuk yaparım. Kamyon benim evim.



Kamyonda yatar kamyonda yaşarım. Çok tehlikeler atlattım, kamyon benim her şeyim. Allah bize bugünleri nasip ettiği için mutluyuz, mesuduz. En büyük hayalimdi, yaptım. Hamdolsun Allah'a" dedi.

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