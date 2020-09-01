Şansları yaver gitti

İzmir Tire'de içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine hareket halindeyken ağaç devrildi. Akıl almaz kazada büyük bir şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

SON ANDA FREN YAPTI

KAZA, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. E.B yönetimindeki 27 U 9481 plakalı otomobil yolda ilerlerken yol kenarındaki refüjde bulunan dev çınar ağacından kopan büyük bir dal boylu boyunca yola devrildi. OTOMOBİL sürücüsü ağacın devrildiğini görerek, son anda fren yaptı. Otomobilde geniş çaplı hasar oluşurken kazada büyük bir şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Görgü tanıkları, otomobildeki yolcuların kazayı çok ucuz atlattığını belirterek, "Ağaçtan kopan dev dal kaldırımdan geçenleri bile yaralayabilirdi. Oysa bu ağaçların budama işlemi kısa süre önce yapılmıştı" şeklinde konuştu.

NADİR UYSAL