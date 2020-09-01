Şehrin göbeğinde toz içinde kaldılar

İzmir Alsancak İşçiler Caddesi'ndeki esnaf, son günlerde oldukça artan toz nedeniyle büyük bir zorluk yaşıyor. Tozun, bölgede bulunan iki şantiye alanına gelen hafriyat kamyonlarından kaynaklandığını belirten iş yeri sahipleri, aralarında imza toplayıp Konak Belediyesi'ne başvurarak sorunun çözülmesini istedi. Bölgede spor salonu işleten Atamer Işık (40) gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Hafriyat kamyonları gece gündüz çalışarak, işletmeleri mağdur ediyor. Amacımız, bulunduğumuz mahallenin trafiğini tek yöne çevirmek. Bu şekilde buradan girip, arka sokaktan çıkarlarsa tozu bir nebze azaltabiliriz. Bunun yanı sıra kamyonların şantiyeden çıkarken lastiklerinin de temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.





'PENCERE AÇAMIYORUZ'

Kendi işlerinin yanı sıra gün içinde bir de temizlik yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tekin Yüksel (43) ise, "İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz manzaraları burada da görüyoruz. Hafriyat kamyonları, kendilerine belirlenen hız sınırının üzerinde hareket ediyorlar ve burada hengame yaşanıyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi açamıyoruz. Arabalarımız hep toz içinde kalıyor" dedi. Caddede bulunan oto yıkamada görev yapan Osman Pınar (28) da, toz bulutu yüzünden müşterilerinin gelmek istemediğini söyledi. Pınar, "Buradaki inşaat çalışmaları nedeniyle hafriyat kamyonlarından yollara dökülen toz, topraktan tüm esnaf gibi biz de şikayetçiyiz. Bu yüzden iş yapamaz hale geldik" ifadelerini kullanırken, esnaf Arif Ünal ise nefes almalarının bile zorlaştığını aktararak yetkililerden çözüm istedi.