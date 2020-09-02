Aliağa’da konut sayısı artıyor

Aliağa'da konut sayısı 15 ayda 3 bin 355 adet arttı. Covid-19 salgının da baş gösterdiği bu yılın ilk 7 ayında ise 45 inşaatın imalatına başlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı raporuna göre 2025 yılına kadar nüfusunun 160 bine ulaşması beklenen İzmir'in Aliağa ilçesinde konut sayısı artıyor. Türkiye'nin sanayi kenti olarak bilinen Aliağa'nın tarihi, doğal, gastronomik ve kültürel zenginliklerin Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun gayretleriyle son yıllarda ön plana çıkarılması, kente olan ilgiyi büyütüyor. Vatandaşların kente olan ilgisi inşaat imalatını da etkiliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verilerine göre geçen yılın mayıs ayı sonunda 39 bin 687 olan konut sayısı 15 aylık zaman diliminde 3 bin 355 adet artarak 43 bin 42'ye ulaştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü salgını döneminde Aliağa'da inşaat faaliyetleri devam etti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bu yılın ilk 7 ayında 78 yapı izin belgesiyle 348 konut, 26 ofis iş yeri ve 3 sanayi tesisine iskân izni verilirken 45 inşaatın imalatına başlandı. Yılın aynı döneminde 150 imar durum belgesi, 140 imar hattı kod krokisi, 80 su basmanı vizesi düzenlendi.

IHA

CHP'li belediyeden İzmir'de ağaç katliamı!

İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

İzmir'de su kesintisi 2 Eylül Çarşamba!