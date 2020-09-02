‘Bir kez nefes alabilmek için dünyaları verirsiniz’

İzmir'de korona virüsü hastalığına eşi Ayşe Çakan ile birlikte yakalanan pazar esnafı 53 yaşındaki Nihat Çakan, "Günlerce çektiğimiz acının tarifi yok. Bu virüsü insanlar bir şaka ya da bilgisiyar oyunu sanıyor galiba, kimse ciddiye almıyor. Oysa doktorlar, sağlık görevlileri kendi hayatlarını hiçe sayarak çalışıyorlar. Herkes çok daha dikkatli olmalı" dedi. Semt pazarlarında çalıştığını söyleyen Çakan, "Büyük ihtimalle ben oralardan, eşim de benden kaptı. Bu virüs öyle bir sarıyor ki, vücudunuzu adeta esir alıyor. Bir an bile rahat nefes almak için dünyalarınızı verirsiniz. Hastanede geçirdiğimiz o günleri anlatmak için 'yaşam ve ölüm arasında gidip geldik' diyebiliriz. Bunu yaşamamak için temizlik, hijyen ve mesafe kuralına uyun yeter" dedi.



OKSİJENE BAĞLI KALDIK

İzmir'de pazarcılık yapan 53 yaşındaki Nihat Çakan ve 52 yaşındaki eşi Ayşe Çakan da korona virüsünün pençesine düşmekten kurtulamadı. Nefes darlığı çeken çift, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Günlerce oksijene bağlı olarak yaşam savaşı veren çift, ölümden dönmeyi başararak geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Çakan çifti yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. İnsanların bu işi şaka ya da oyun sandıklarını söyleyen Nihat Çakan, "Ne çektiğimizi biz biliyoruz. Bu hastalığı yaşayan insanlar olarak diyoruz ki başınıza gelmeden önlemini alın. Bir anlık nefes alabilmek için günlerce hastanede çırpınmanın acısını tahmin edemezsiniz. Doktorlar, sağlık çalışanları, bu kadar tehlikeli bir hastalığa karşı hayatlarını hiçe sayarak bizleri iyileştirmeye çalışıyorlardı. Yaşadıklarımızı ve onların çabalarını düşününce, herkesin ders çıkarmasını istiyoruz" diye konuştu.





HİÇ AKILDAN ÇIKARMAYIN

Çakan çifti, hastalara işkence çektirerek ölümlerine yol açan bu hastalığı hiç akıldan çıkarmamak gerektiğini söyleyerek, "Ciddiye alın. Hijyen, mesafe ve maske kuralını bir dakika bile ihmal etmemeyi yaşam şekli haline getirin" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL