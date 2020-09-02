‘İzmir turizmi için herkese görev düşüyor’

Adalet ve Kalkınma Partisi İl başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret eden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, İzmir'in turizm sorunlarının çözümü için destek istedi. Sürekli'ye hazırladığı İzmir Turizm Raporu'nu sunan Tercan, kentin turizmde ivme kazanması için önerilerini sundu. İzmir'in turizm sektöründe zengin potansiyele rağmen büyük eksiklikler yaşadığına dikkat çeken Tercan, "İzmir'in tüm potansiyeli ve değerlerine rağmen sektörden yeterince pay alamaması, gelir sağlayamaması kabul edilecek bir durum değil. Bu durum da öncelikle yerel yönetimlerin eksikliği olarak nitelendirilebilir" dedi.



UNESCO LİSTESİNDE

İZMİR'İN Yunanistan, İtalya ya da İspanya gibi bir ülkede olsa çok daha iyi değerlendirilebileceğini kaydeden Tercan, "İzmir harika denize, güneşe, kuma sahip. İnanç ve kültür turizmini şahlandıracak tarih dokusu ile, sağlık turizminin gözdesi termal kaynakları ile çok farklı bir şehir. Bergama ve Selçuk- Efes ile UNESCO dünya listesine girmiş iki ilçeye sahip. Claros Kehanet Merkezi de cabası. İzmir'in günlük yaşamı da turizm değerleri ile dolu. Lifestyle'ı, Ege Mutfağı, Kordonboyu, modern iç ve dış hatları ile direkt uçuşları, imbatı, fuarı, Kadifekale'si, pasaport iskelesi ve eski liman, asansör günlük yaşamımızda yer alan gerektiği gibi fark edilmeyen değerler" diye konuştu.



BAHANE ARANMASIN

YEREL yönetimlerin 20 yılda kenti turizm alanında gerilettiğini de savunan Tercan, "İzmir ülkenin turizm pastasından yüzde 10 oranında pay alırken bu oran günümüzde yüzde 4'lere kadar geriledi. Yerel yönetimler turizme gereken ilgiyi göstermedi. Oysa İzmir'in kalkınma ve vites yükseltme için ne Ankara'ya, ne dış kredilere ne de bir başka benzer desteğe ihtiyacı var. Sorun, eldeki imkanların, değerlerin iyi kullanılamaması. Belediyelerin, STK ve meslek örgütlerinin el birliği ile sıkıntılar giderilebililir. AK Parti teşkilatlarından turizm alanında da yapılacak çalışmalara destek vermesini ve yol göstermesini bekliyoruz" dedi.