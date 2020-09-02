İzmir'de elektrik kesintisi 2 Eylül Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...