İzmir'de sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli oyunu

Hafta sonundan beri etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yurdun belirli bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesine neden oluyor. İzmir'de 38 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlar boş kalırken, dışarıda olan vatandaşlar da gölgelik alanlar da sıcaktan korunmaya çalıştı.

ÇOCUKLAR DİNLEMEDİ

Sokakta yaşayan hayvanlar buldukları su birikintilerinde ve gölgelerde serinlemeye çalışırken, Lozan Meydanı'nda 2 çocuğun tehlikeye rağmen süs havuzuna girerek yüzmeleri dikkat çekti.





Kentte 38 derece hava sıcaklığına yüksek nem oranı da eklenince bir grup çocuk, Lozan Meydanı'nda bulunan, içinde elektrik aksamı olan süs havuzuna girdi. Havuzun tehlikeli olduğu, içerisinde elektrik çarpmasına sebep olabilecek akım ve kabloların olduğu uyarısına aldırmayan çocuklar, su içerisinde yüzmeye devam etti.



Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının 4 Eylül'e kadar süreceği aktarıldı.