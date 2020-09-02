  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Minik Sercan aradığı şifayı İzmir’de buldu

Minik Sercan aradığı şifayı ’de buldu

Başkan 'ın tedavisi için devreye girdiği Manisalı hidransefali hastası 2 yaşındaki Sercan Gezenler, Tepecik Eğitim Hastanesi'nde geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

Minik Sercan aradığı şifayı İzmir’de buldu
Giriş Tarihi: 2.9.2020

Doktorların, oğullarının tedavisi için umut verdiğini anlatan baba Ferdi Gezenler ise, "Cumhurbaşkanımız sayesinde bebeğimizin acıları dindi" dedi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oğluna şifa ararken imdatlarına Başkan Erdoğan'ın yetiştiğini söyleyen baba Gezenler, Sercan'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü, bir baba olarak ilk kez mutlu bir gece geçirdiğini anlattı. Çocuklarını İzmir'de tedavi ettirmenin yolunu açan Erdoğan'a teşekkür eden Ferdi Gezenler şunları söyledi:

AĞIRLAMAK İSTERİM
"Allah ondan ve doktorlarımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızı evimde ağırlamak isterim. Bebeğimi kucağına alsın ve sevsin. Evladım artık onun torunu. Onu babamız ve atamız olarak biliriz."

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minik Sercan aradığı şifayı İzmir’de buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA