Minik Sercan aradığı şifayı İzmir’de buldu

Doktorların, oğullarının tedavisi için umut verdiğini anlatan baba Ferdi Gezenler ise, "Cumhurbaşkanımız sayesinde bebeğimizin acıları dindi" dedi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oğluna şifa ararken imdatlarına Başkan Erdoğan'ın yetiştiğini söyleyen baba Gezenler, Sercan'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü, bir baba olarak ilk kez mutlu bir gece geçirdiğini anlattı. Çocuklarını İzmir'de tedavi ettirmenin yolunu açan Erdoğan'a teşekkür eden Ferdi Gezenler şunları söyledi:



AĞIRLAMAK İSTERİM

"Allah ondan ve doktorlarımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızı evimde ağırlamak isterim. Bebeğimi kucağına alsın ve sevsin. Evladım artık onun torunu. Onu babamız ve atamız olarak biliriz."

METİN BURMALI