Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı! İzmir'den 'geçmiş olsun' mesajı yağdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hastaneden ayrıldı.

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Semiha Yıldırım ile başvurduğu Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamış, durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesindeki tetkiklerinin ardından eşi Semiha Yıldırım ile hastaneden ayrıldı.

Yıldırım çiftinin tedavilerine evde devam edilecek.





İZMİR'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Hamza Dağ: Covid-19 testi pozitif çıkan Sn. Başbakanımız Binali Yıldırım ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye Rabbimizden acil şifalar niyaz ediyorum.

Kerem Ali Sürekli: Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Rabbim'den acil şifalar diliyor, şahsım ve teşkilatımız adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. Binali Yıldırım ve değerli eşi Sn. Semiha Yıldırım'a #Covid19 testlerinin pozitif çıkması sonucu geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizlerle Sn. Başbakanım

Cemal Bekle: Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan; son başbakanımız, İzmir milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan etsin. Dualarımız sizlerle başkanım

Mahmut Atilla Kaya: Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Rabbim Eş-Şâfi ismi hürmetine şifalar versin, geçmiş olsun.

Yaşar Kırkpınar: Covid-19 testleri pozitif çıkan son başbakanımız İzmir Milletvekilimiz Sn. Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum...

Özgür Hızal: Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. Binali Yıldırım ve kıymetli eşi Semiha Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sıhhatlerine kavuşmaları için dua ediyorum.

Hakan Koştu: Son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle.

Sadık Doğruer: Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve süreci evinde geçiren son Başbakanımız, AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sn. Binali Yıldırım ile eşi Sn. Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı