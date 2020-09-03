İzmir'de 'Fuar' denince ilk akla gelen yer olan Kültürpark, 1922 yılındaki Büyük Yangın'ın ardından küllerinden doğan bir şehrin simgesi, hatta parlayan yıldızı oldu. Herkesin iple çektiği Eylül aylarında Kültürpark adeta bir festival alanına döner, İzmirliler çok az paralar ödeyerek Lunapark, Akasyalar, Kübana ve Göl gazinolarında Bülent Ersoy, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, İbrahim Tatlıses, Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Barış Manço ve Emel Sayın gibi sayısız ünlüyü izleme fırsatı bulurdu. Ancak son 20 yılda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark içerisine habitat özelliklerini kaybettiren çirkin hangar ve benzer yapılar inşa edildi. Bu da yetmezmiş gibi Kültürpark'ta tarihe tanıklık eden Ada Gazinosu, Golf Gazinosu ve Göl Gazinosu'nun aralarında bulunduğu 9 yapı mahkeme kararı ile önce tahliye edildi, sonra da aslına uygun şekilde restore edileceği gerekçesi ile yıkıldı.

'BURASI EVİM OLDU'

Tescilli ve korunması gereken alandaki tarihi eğlence mekanlarının harabe görüntüsü Kültürpark'ı 'Kabuspark' ya da 'Hayalet Park' gibi isimlerle anılan bir yer haline çevirdi. Bir zamanlar ünlülerin sahne aldığı Ada Gazinosu'nda şimdi kendisi yaşayan ve 'Kültürpark Tarzanı' olarak anılan Faruk Danışman (56), harabeler arasında olup bitenleri Yeni Asır'a anlattı. Bu mekanlara geceleri madde bağımlıları ve fuhuş yapanların geldiğini iddia eden Danışman, "Bir süre fuarda banklarda yatmıştım ancak bir gün uyurken cebimden telefonumu çaldılar. Gidecek yerim olmayınca burası benim evim oldu" diye konuştu.

'BELEDİYENİN GAFLETİ'

İzmir Atatürk Ormanı-Kültürparkı Koruma ve Anıt Yaptırma Derneği Başkanı Sancar Maruflu da, bu durumun üzüntü verici olduğunu ifade etti. Maruflu, "Tarihi yapılar bu halde durdukça suç işlenmekte. Özellikle işsiz güçsüzler başta olmak üzere birçok evsiz Kültürpark'ı barınma yeri haline getirdi. Buraları sahipsiz bıraktığı için Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük bir gafleti var. Bu insanlara sahip çıkılması lazım. Kış geldiğinde nereye gidecekler? Fuar geliyor, kadın ve çocuklar da buraya gelecek. Bir tedbir alınması lazım" ifadelerini kullandı.



89'UNCU KEZ KAPILARINI AÇACAK

KÜLTÜRPARK'TA gerçekleştirilecek 89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 4 Eylül'de korona virüs önlemleriyle kapılarını yarın açacak. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek fuar süresince maske, mesafe ve temizlik ön planda olacak. Fuarın bu yıl 'Akdeniz' temasıyla gerçekleştirileceğini aktaran Başkan Tunç Soyer, pandemi sebebiyle alınacak önlemleri de anlattı. Fuarın 5 gün açık kalacağını kaydeden Soyer, "Misafirlerimizin ateşi ölçülecek. sosyal mesafe ve temizlik uyarıları yapılacak, maske ve dezenfektan dağıtılacak. Çim konserlerini yapmıyoruz. Ancak Açıkhava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde konserlerimiz, tiyatro gösterimleri ve uzun havuzda kurulacak alanda misafirlerimiz sinema keyfi yaşayacak" dedi.

Metin BURMALI