İzmir Karaburun'da ağaç katliamı yaşanmıştı! CHP'li başkandan akılalmaz savunma

İzmir'in Karaburun ilçesinde onlarca ağaç CHP'li belediye tarafından katledilircesine söküldü. Talimatı CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan verdi. Bir genç kızın amatör çekim ile duyurduğu ağaç katliamı tüm Türkiye'nin tepkisini çekerken gözler CHP'li başkanın yapacağı açıklamaya çevrildi. Beklenen açıklama 'pes' dedirten sözlerle geldi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "İzinsiz dikildiği için ağaçlar söküldü!' dedi.

İZİNSİZ DİKİLDİĞİ İÇİN SÖKÜLMÜŞ

İzmir'deki tepki çeken görüntülerin ardından odaktaki CHP'li başkan Girgin şu ifadeler ile ağaç katliamını savundu:

Bugün bir bölümünü kaldırılmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir.Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir.

NE OLMUŞTU?

İzmir'i Karaburun ilçesinde yolun kenarında bulunan onlarca yıllık çam ağaçları Karaburun Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ile katledildi. Olay anı bir genç kız tarafından katledildi. Genç kız yaşananları gözyaşları ile tüm Türkiye'ye duyurdu.

AĞAÇLAR BİR DAHA DİKİLEMEYECEK

Ağaçların sökülme şekli de çok büyük tepki çekti. İş makineleri ile sökülen ağaçların kökleri korunmadı. Ağaçlar herhangi bir arazide bundan sonra hayat bulamayacak.