İzmir'de toplu ulaşıma İEF ayarı

Bu yıl 89'uncu kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, pandemi koşulları nedeniyle yalnızca 5 gün açık kalacak. Salgına karşı alınan yoğun önlemlerle 4 Eylül Cuma günü açılacak fuar, 8 Eylül Salı günü kapanacak. "Akdeniz" temasıyla gerçekleştirilecek fuar, kültür sanattan eğlenceye, ekonomiden sosyal etkenliklere yine pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak. Giriş kapılarında ziyaretçilere ateş ölçümü yapılacak, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uyulması sağlanacak. Kültürpark'ta aynı anda en fazla 40 bin kişi bulunabilecek.



ULAŞIMA AYAR

Fuar ziyaretçilerinin, gece saatlerinde çıkışları sonrası toplu ulaşım araçlarından yararlanabilmeleri için önlemler alındı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba Aktarma Merkezi ile metro, tramvay ve İZBAN bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatları ek otobüs seferleriyle güçlendirdi. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 02.05'e kadar uzatıldı. Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görevlendirildi. Tüm hatlarda sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ESHOT'un web sitesinden ulaşılabilecek.



Konak ve Karşıyaka tramvayları ile metroda da gece seferleri karşılıklı olarak bir saat uzatıldı. Tüm hatlarda son seferler 01.20'de kalkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise Aliağa ve Tepeköy yönlerine ek seferler konuldu. Aliağa yönüne gidecek son trenler; Hilal'den 01.27'de, Alsancak'tan 01.34'te ve Halkapınar'dan 01.45'te kalkacak. Tepeköy yönüne gidecek son trenler ise Halkapınar'dan 01.45'te, Alsancak'tan 01.53'te, Hilal'den 01.57'de kalkış yapacak. Tepeköy - Selçuk arasında 00.45'te, Selçuk - Tepeköy arasında ise 00.15'te birer ek sefer düzenlenecek.

İHA