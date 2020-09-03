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Haberler İzmir İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

'de zeytinlikte çıkan kontrol altına alındı

Son dakika... 'in ilçesinde zeytinlikte çıkan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

03.09.2020, 09:49

Alınan bilgiye göre, Kaplan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Tire Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 10 zeytin ağacı kül oldu. Arazideki yaklaşık 300 ağaç da yangından etkilendi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

AA

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