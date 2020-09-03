Kerem Ali Sürekli’den CHP'li Yücel’e ‘edep’ yanıtı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ arasındaki tartışmaya dahil oldu.

Sürekli şunları söyledi;

"Ne hikmettir ki, CHP'nin her haksız eleştiri ve suçlamasına ilişkin yaptığımız açıklama sonucunda, aynı tablo ortaya çıkıyor. Yaptıkları yanlışları ortaya koyduğumuzda da durum değişmiyor. Mesele ekseninden saptırılıyor, ağır bir üslupla kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar geliyor.

Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'ın yaptığı açıklamalar karşısında CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in açıklamaları da bu şekilde algı üzerine kurulu, yersiz ve mesnetsizdir. Partimizi, İzmir basını ile karşı karşıya getirmeye çalışmaları, sadece 'acz içinde olduklarını' gösterir. 'Demokrasi' dersi vermeye kalkışanların aynaya bakmalarını istemek, bu açıklamaları yapanların öz eleştiri yapmasını, muhatabından özür dilemesini ve kınama yayınlanmasını beklemek; gerçekleri dile getirmektir. Mağdur da mağdur eden de ortadadır. Seviye ve edep mevzuna gelecek olursak; bu da tüm yalın ve belgeli haliyle CHP İl Gençlik Kolları Kongresinde bizzat kendileri tarafından sergilenmiştir. Kamuoyu tarafından da esefle izlenmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın sonra CHP İzmir İl Örgütü'nün ve CHP'li belediyelerin İzmir medyasına baskı yaptığını iddia etmesi tartışma yaratmış, Dağ'a CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel'den, "Biraz seviye, biraz edep yahu... İzmir basınını zan altında bırakan ve CHP'ye iftira içeren sözler ancak sizin zihniyetinizin bir ürünü olabilir. İzmirli basın kuruluşlarını olmayan tehditler karşısında sessiz kalmakla ve neredeyse kalemini satmakla suçlamak nasıl bir kafadır?" cevabı gelmişti.

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