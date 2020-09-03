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Haberler İzmir Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, İzmir'de evinde ölü bulundu

Ünlü restoran sahibi 'in oğlu , 'de evinde ölü bulundu

'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi olan 'in oğlu (38) evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.

Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, İzmir'de evinde ölü bulundu

DHA

03.09.2020, 16:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,16:33

İzmir'de Balçova ilçesinde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.

Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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