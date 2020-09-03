İzmir'de Balçova ilçesinde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.
Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.
Yarın düğünleri olacaktı! Gözyaşlarıyla veda...
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, İzmir'de evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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