Haberler İzmir Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, İzmir'de evinde ölü bulundu

Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, İzmir'de evinde ölü bulundu

İzmir'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi olan Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38) evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.

DHA 03.09.2020, 16:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,16:33