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Haberler İzmir Uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı

taciri ağaç kovuğunda yakalandı

’de ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.

Uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı

03.09.2020, 18:26

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

SIĞINAKTA YAKALANDI

Jandarma ekipleri tarafından, gizlenmek amacıyla çınar ağacının kovuğuna yaptığı sığınakta yakalanan A.Y. ile birlikte ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlünün adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

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