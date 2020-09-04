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Haberler İzmir Betonlaşma faturasını eski yönetimlere kesti

Betonlaşma faturasını eski yönetimlere kesti

Betonlaşma faturasını eski yönetimlere kesti
Giriş Tarihi: 4.9.2020

Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ana gündemi gazetemizin ilçenin son yıllarda betona teslim olduğunu uydu fotoğraflarıyla ortaya koyan "Betonbahçe" başlıklı manşeti oldu. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Biz Güzelbahçe'yi 'Betonbahçe' değil İzmir'in en güzel ilçesi yapmak için çalışıyoruz. Yapılan haber ilçemizin değerini düşürmez daha da artırır" diye konuştu. 2006-2020 yılları arasında ilçe ve Büyükşehir Belediyelerinin CHP'li olduğunu hatırlatan İnce, "Partimiz kent yönetimlerinde betonlaşmanın karşısındadır, ancak imar yasaları ne yazık ki betonlaşma ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Yerel yönetimlere betonlaşma ile mücadelede daha fazla yasal inisiyatif verilmesi gerekmektedir. Haberde Yelki, Mustafa Kemal Paşa ve Kahramandere mahallelerinin uydu fotoğraflarına yer verilmiş. Söz konusu yerlere ait imar planlarının onay tarihleri CHP'li yönetimlerden öncesine aittir" iddiasında bulundu.

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