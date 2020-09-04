Buca’da 400 kilo kaçak et imha edildi

BUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, sağlıksız koşullarda kaçak kesim yapılıp piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 20 küçükbaş hayvan karkası ve sakatatları ele geçirildi. Ekipler, insan sağlığını hiçe sayarak mühürsüz, veteriner sağlık raporu ve dezenfekte belgesi olmadan kesim yapan işletme hakkında yasal işlem başlattı. Yaklaşık 400 kiloyu bulan etler imha edildi.