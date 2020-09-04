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Haberler İzmir CHP’li belediyede mobbing eylemi

’li belediyede mobbing eylemi

Bornova Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra belediyenin yönetim kadrosunda çeşitli atamalar yapan 'li Mustafa İduğ, 'nde değişikliğe gitti.

CHP’li belediyede mobbing eylemi
Giriş Tarihi: 4.9.2020

İddiaya göre özel sektörde çalışan bazı isimlerin yönetici olarak atandığı müdürlükte geçen Ocak ayından bu yana temizlik işçilerine mobbing yapılmaya başlandı.

GÖREVE ÇIKMADILAR
Son olarak 2 Ağustos akşamı yaşanan bir tartışmadan dolayı temizlik işleri personeli bağlı oldukları sendikadan yardım isteyip, bu şekilde göreve çıkmayacaklarını belirtti. Güvenlik Amiri A.H'nin işe çıkmayanlar hakkında tutanak tutacağını söylediği, sorunu çözmek için şantiyeye gelen Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ve beraberindeki işyeri temsilcilerini içeri almadığı ve tehdit ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine dün sabah saat 07.00 ile 15.00 vardiyasındaki temizlik işçileri şantiyede iş durdurma eylemi yaptı. İşçiler çöp arabalarının kornalarına basarak yaşananları protesto edip, göreve çıkmadı. Saat 11.00'a kadar süren eylem Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan'ın devreye girmesi ile sona erdi.

METİN BURMALI

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