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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 4 Eylül Cuma!

'de elektrik kesintisi 4 Eylül Cuma!

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. 'in duyursuna göre İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli kesintiler meydana gelecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Eylül Cuma!

04.09.2020, 09:11

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? soruları vatandaşlar tarafından yoğunolarak araştırılıyor. Bugün de İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar...

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