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İzmir'de elektrik kesintisi 4 Eylül Cuma!

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik'in duyursuna göre İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli kesintiler meydana gelecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 Eylül Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

04.09.2020, 09:11