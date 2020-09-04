İzmirli iş adamının oğlu canına kıydı

Alınan bilgiye göre, Balçova Korutürk Mahallesi Kestane Sokak 56 numarada oturan restoran işletmecisi Murat Barış Dev'in cesedi eve temizliğe gelen kadının polise yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. İddiaya göre; temizlikçi bayan 1 gün önce eve geldiğinde ev sahibi Murat Barış Dev'i göremedi. Temizlikçi, Dev üst katta uyuyor diye düşünerek çıkıp bakmadı. Ancak ertesi gün tekrar gelen görevli kadın, üst kata temizlik için çıkıp banyoya girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.





BOYNUNU KESMİŞ

Temizlik görevlisi, Barış Dev'i banyoda yerde kanlar içinde görünce polisi aradı. Bunalıma giren Dev'in, boynunu ve iki bileğini keserek yaşamına son verdiği iddia edildi. Dev'in herhangi bir intihar notu bırakmadığı tespit edildi. Acı haberi alan işadamı baba Cevat Dev ile ağabeyi Zafer Dev gözyaşlarına boğulurken, 38 yaşındaki Barış Dev'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

METİN BURMALI

Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, İzmir'de evinde ölü bulundu