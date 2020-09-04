İzmirliler maske ve mesafeyi unuttu, parklara akın etti!

Yurt genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen izmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkemizde birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka ve ölüm oranlarında artış yaşanmaya başladı.

Vaka sayısında hızla artış gösteren illerden biri de İzmir oldu. Uyarılara rağmen İzmirliler, havanın da sıcak olması nedeniyle park, bahçe ve sahil kenarlarına akın etti. Alsancak Kordon'da piknik yapan vatandaşlar kuralları ihlal ederek bir araya geldi.

Yoğunluğun yaşandığı Kordon'da yeşil alanda piknik yaparak zaman geçiren vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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