‘Herkesin başına polis koyamayız’

İçişleri Bakanlığı tarafından valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılırken İzmir'deki denetimlere katılan Vali Yavuz Selim Köşger, "Herkesin başına polis koyma imkanımız yok, herkesin kendi tedbirini alması lazım" diye konuştu.

HAYATI DURDURAMAYIZ

İZMİR'DEKİ vaka artışlarında diğer illerden İzmir'e gelen tatilcilerin etkisinin olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Hemen işin başında plajlarla ilgili tedbirler almıştık. Kurallara uymayan işletmelere kapatma cezası vermiştik Bunu başka müesseseler için can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz. Herkes kurallara uysun. İnsanlar çalışmaya devam etsin, restoranlar, fabrikalar çalışsın, tatile gidecekler gitsin. Ancak basit birkaç kural var, bu kurallara uyulması gerekiyor. Hayatı durduramayız" dedi.

NİDA ALADAĞ