İşitme engelliler için şeffaf maske üretiliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadelede maske kullanımı zorunluluğu getirilmesi nedeniyle dudak okumakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmeye başladı. Hem işitme engelliler hem de işitme engellilere hizmet üreten bireyler için üretilen şeffaf maskeyle iletişim kolaylaşacak, farkındalık artacak. Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçmesi yeterli olacak.