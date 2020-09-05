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'de 179 kaçak kurtarıldı

Karaburun'da Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 49, Çeşme ilçesindeki balıkçı teknesinde de 130 kaçak kurtarıldı.

İzmir'de 179 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

05.09.2020, 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,11:09

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 49, Çeşme ilçesindeki balıkçı teknesinde de 130 kaçak göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 49 göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler kıyıya çıkarıldı.

130 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI
Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında balıkçı teknesinde 130 göçmen daha yakaladı.

Toplam 179 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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