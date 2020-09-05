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'de eden Melisa'nın babası adliyede!

Ödemiş'te 15 yaşında eden Melisa Buse K.'nin şüpheli durumundaki babası Özay K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de intihar eden Melisa'nın babası adliyede!

DHA

05.09.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,16:11

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki kızı Buse Melisa K., beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden emekli astsubay baba Özay K. (49) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

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