İzmir'de intihar eden Melisa'nın babası adliyede!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki kızı Buse Melisa K., beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden emekli astsubay baba Özay K. (49) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi.
İzmir'de korkunç ölüm! 15 yaşındaki Melisa neden intihar etti? Melisa'nın ölüm sebebi babası mı? İşte o mesajlar! İzmir'de tepki çeken görüntüler! Virüs önlemlerini hiçe sayıp... İzmir'de korkunç olay! Babasının beylik tabancasıyla intihar etti
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