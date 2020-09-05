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Haberler İzmir Kardeş toprağı

Kardeş toprağı

Ünlü işadamı ’in 38 yaşında canına kıyan oğlu , dün toprağa verildi. Baba ayakta duramazken ağabey ’in kardeşinin kabrinin toprağını öperek mezara atması yürek burktu.

Kardeş toprağı
Giriş Tarihi: 5.9.2020

İzmir Balçova'da iki katlı site içindeki evinin banyosunda boynu ve bilekleri kesik halde ölü olarak bulunan ünlü işadamı Cevat Dev'in oğlu Murat Barış Dev dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

YÜREKLER DAĞLANDI
Korona virüs salgını nedeniyle cenaze namazlarının camilerde kılınmaması üzerine Urla Mezarlıklar Müdürlüğü'nde kılınan namazın ardından Çeşmealtı Güvendik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Barış Dev'in cenaze töreninde ağabey Zafer Dev'in feryadı ve gözyaşı yürekleri dağladı.



SEVENLERİ ORADAYDI
Baba Cevat Dev'in ayakta durmakta zorlandığı görülürken, ağabey Zafer Dev'in kardeşi gömüldüğü sırada kardeşinin kabrinin toprağını öperek mezara atması yürek burktu. Cenazeye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Urla Kaymakamı Önder Can, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Özkaya, yakınları ve sevenleri katıldı.



TEMİZLİKÇİ KADIN BULDU
İzmir'de iş, siyaset, sanat ve emniyet camiasının yakından tanıdığı ve kentin simgesi haline gelen Topçu Restoran'ın sahibi işadamı Cevat Dev'in 38 yaşında intihar eden oğlu Murat Barış Dev önceki gün Balçova Kestane sokaktaki evinin banyosunda temizliğe gelen kadın tarafından boynu ve iki bileği kesilmiş halde bulunmuştu.

Mert ALPDÜNDAR

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