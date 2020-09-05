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Haberler İzmir Kordon boyu insan dolu!

boyu insan dolu!

Kordon boyu insan dolu!
Giriş Tarihi: 5.9.2020

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında ülkemizde birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka ve ölüm oranlarında artış yaşanmaya başladı. Vaka sayısında hızla artış gösteren illerden biri de İzmir oldu. Uyarılara rağmen İzmirliler, havanın da sıcak olması nedeniyle park, bahçe ve sahil kenarlarına akın etti.

PİKNİK YAPTILAR
ALSANCAK Kordon'da piknik yapan vatandaşlar kuralları ihlal ederek bir araya geldi. Yoğunluğun yaşandığı Kordon'da yeşil alanda piknik yaparak zaman geçiren vatandaşların maske ve sosyal mesafere kuralına uymadıkları görüldü.

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