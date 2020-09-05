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Haberler İzmir Ukraynalı modeli arkadaşları dövmemiş

modeli arkadaşları dövmemiş

Ukraynalı modeli arkadaşları dövmemiş
Giriş Tarihi: 5.9.2020

ÇEŞME'DE 31 Temmuz akşamında Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerince darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı. İki raporda da incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un arkadaşları tarafından darp edilmediğine yer verildi.

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