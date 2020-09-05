ÇEŞME'DE 31 Temmuz akşamında Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerince darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı. İki raporda da incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un arkadaşları tarafından darp edilmediğine yer verildi.
Ukraynalı modeli arkadaşları dövmemiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.