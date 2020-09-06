Çeşme'de 5 işletme daha kapatıldı

Çeşme Kaymakamlığının resmi internet sayfasında yayımlanan kararda, "Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 4 Eylül 2020 tarihli ve 2020/88 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261. ve 282. maddesi uyarınca 15 gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş yerleri 5 Eylül 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır" denildi.



Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun son aldığı kararın ardından Ağustos ayı başından bu yana Çeşme'de aynı gerekçelerle kapatılan işletme sayısı 23'e yükseldi.

İHA

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