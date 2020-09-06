Gaziemir'de Onursal Koordinatör'ün icraatleri bitmiyor

İzmir Gaziemir Belediyesi'nde kendisini 'Onursal Koordinatör' ilan edip kartvizit bile bastıran Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'dan yine çok konuşulacak bir icraat geldi. Deniz Arda, doktorasını yaptığı Ege Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı bölümünden arkadaşı Doç. Dr. Yücel Aksan'ı belediye şirketi SEYDAŞ A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Deniz Arda'nın, Yücel Aksan'ın oğlu Metehan Güngörmüş'ü de belediyede mühendis kadrosunda işe yerleştirdiği belirtildi. Deniz Arda ve Yücel Aksan arasındaki samimiyet fotoğraf karelerine de yansıdı. Yeni Asır'ın ulaştığı fotoğraflarda ikili arasındaki samimiyet göze çarpıyor.

"TAMAMEN GÖZ BOYAMA"

Belediye Başkanı Halil Arda, eşinin belediye logosuyla Onursal Koordinatör unvanıyla kart bastırdığının ortaya çıkmasının ardından "Eşim tamamen gönüllü çalışıyor. Belediyede bizim soyadımızı taşıyan hiçbir çalışan yok" şeklinde açıklamalarda bulundu. Arda'nın bu açıklamalarının tamamen göz boyama olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Ortada bir nüfuz ticareti var. Belediyede soy ismimizi taşıyan kimse yok diyor ama o zaman Yücel Aksan kim? Oğlu Metehan Güngörmüş kim? Ben söyleyeyim Deniz Arda'nın çok yakın arkadaşı ve oğlu. Yücel Aksan'ı belediyenin şirketi SEYDAŞ'ta münferiden imza yetkilisi atadı, enerji sistemleri mühendisi olan oğlunu Metehan Güngörmüş'ü de sözleşmeli işe aldı. Üstelik belediye bünyesinde enerji sistemleri mühendisi diye bir gereksinim bile yokken. Gaziemirli evlatlarımızı işten çıkar sonra dışardan bir çok kişiyi işe al, sonra maaşları ödeyemiyorum de. Biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

'EŞİNİN BÜTÜN KADROSU BELEDİYEDE'

Belediyenin Deniz Arda kontrolündeki dış ilişkiler servisinde işe alınan Bahar Sertdemir ve Yasemin Dindaş'ın da Deniz Arda'nın arkadaşı olduğunu öne süren Uğur İnan Atmaca, "Daha kim bilir kimler var? 'Benim ve annemin kızlık soy isminden kimseyi belediyede çalıştırmıyorum' diyorsun ama maşallah eşinin bütün kadrosu orada. Eşim para almıyor diyorsun ama bu yapılan 'nüfuz ticaretine' girer. Türk Ceza Kanunu'nu 255. maddesine göre de bu suçtur. Biz bununla ilgili önerge de verdik. 'Bu kartvizitleri toplatıp imha et, üçüncü şahıslara da belediyemizde böyle bir makam yoktur, böyle bir unvan yoktur diye basın aracılığıyla bildirimde bulun' dedik" ifadelerini kullandı.

PARTİ YÖNETİMİYLE İNATLAŞMAYA GİRDİ

Başkan Halil Arda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İl Başkanı Deniz Yücel'in kendisini 'Onursal Koordinatör' konusunda uyarmasına rağmen inadını sürdürüyor. Arda, geçtiğimiz günlerdeki belediye meclis toplantısında, "O kart yurtdışında hala kullanılacak. O kart yurtdışına gittiğinde veya beraber gittiğimizde kullanılacak. Ne var bunda?" diye konuşması şok etkisi yarattı. Arda'nın bu çıkışı parti yönetimiyle inatlaşma olarak yorumlanırken, CHP yönetiminden nasıl bir karşılık bulacağı ise merak ediliyor.

ERHAN GÜLENÇ

Eş başkan değil onursal koordinatör!