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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 6 Eylül Pazar!

'de elektrik kesintisi 6 Eylül Pazar!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 6 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Eylül Pazar!

06.09.2020, 09:22

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 6 elektrik kesintisi detayları...

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