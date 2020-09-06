İzmir'de elektrik kesintisi 6 Eylül Pazar!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 6 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
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