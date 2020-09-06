Sosyetik boşanmanın perde arkası

Türkiye'nin ve İzmir'in tanınmış firmalarından 'Degrape Perde'nin sahibi Mehmet Gürel ve eşi Zühre Gürel arasındaki boşanma süreci sosyeteye bomba gibi düştü. İki çocuğunun annesi Zühre Gürel'i Çeşme'de darp ettiği ve iki kızıyla birlikte evden attığı iddiasıyla ünlü işadamı Mehmet Gürel'e iki ay uzaklaştırma cezası verilirken, eşinin kendisini şirketlerinde mimar olarak çalışan S.S. isimli kadınla aldattığını ileri süren Zühre Gürel'in, 2 milyon lira boşanma tazminatı istediği iddia edildi. Uzaklaştırma cezası verilen ve Bornova'daki bir evine tedbir konulduğu öğrenilen ünlü işadamı ise Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, karısıyla 1.5 yıldır ayrı yaşadığını ve asıl onun Çeşme'deki evi basarak rezalet çıkardığını öne sürdü.

MİLYONLUK VİLLADA YAŞANDI

İzmir'de 1998'de Bostanlı'da 42 metrekarelik bir mağaza kurulduklarını, daha sonra Karşıyaka Nergiz'de 65 metrekarelik atölyeyi açarak imalata başladıklarını söyleyen Degrape Perde'nin sahibi Mehmet Gürel'in, 3 Ağustos 2020'de Çeşme'de milyonluk lüks villasından eşi ve kızını sokağa attığı ve eşini darp ettiği iddiasıyla davalık olduğu ortaya çıktı.

ALDATMAKLA SUÇLADI

Eşinin, kendisini şirketlerinde mimar olarak çalışan S.S. ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açan kadın ise suç duyurusunda bulunduğu ve ünlü işadamına 2 ay uzaklaştırma cezası aldırdığı belirtildi. 2001'de Alsancak'ta satış mağazası, 2012'de Altındağ MTK Sitesi'nde imalat ve toptan- perakende satış mağazasını, 2016'da ise yine MTK'da 2 bin 400 metrekarelik bir depolama alanını şirketine katan Gürel'in eşi Zühre Gürel, maddi ve manevi tazminat davası açtığını söyleyerek, "Beni aldattı, yuvamı yıktı. Çocuklarına bile sahip çıkmadı, beş kuruşsuz bıraktı" dedi. Boşanma aşamasında oldukları için iftiraya uğradığını, asla eşini darp etmediğini ve aldatmadığını ifade eden işadamı Mehmet Gürel, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Çeşme'deki olayda evi basan karımdır. Ben kadına el kaldırmam, asıl o beni darp etti, rezillik çıkardı, o yüzden polis müdahil oldu. Boşanma aşamasında bu tartışmaların yaşanması üzerine uzaklaştırma cezası verdi. Kendisiyle zaten 18-19 aydır boşanma sürecindeyiz. Başka kadınla aşk iddiaları tamamen iftira" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL