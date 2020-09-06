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Haberler İzmir Yarıştığı öne sürülen motosikletlilere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yarıştığı öne sürülen motosikletlilere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'in Dikili ilçesinde, birbiriyle yarıştığı iddia edilen 2 motosikletliye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. yerinden kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Yarıştığı öne sürülen motosikletlilere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

06.09.2020, 18:38 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,18:46

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19), iddiaya göre, yan yana motosikletlerle caddede yarışmaya başladı. Motosikletlilere, Anıl Özak yönetimindeki 35 AHN 446 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosikletli Boztepe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ACI OLAY!

Otomobil sürücüsü Özak ile yanındaki Savaş Altıngöz ise kazayı yara almadan atlattı. Özak ve Altıngöz, kaza sonrası aracı kaza yerinde bırakıp, kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, diğer motosiklet sürücüsü Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Raşit Boztepe ile otomobildeki 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Sonbahar'ın cansız bedeni ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan Anıl Özak ve Savaş Altıngöz, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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