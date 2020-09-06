Yeni Asır, taksici esnafının sorunlarını dinledi

Hastalıkta ve sağlıkta 7/24 kesintisiz hizmet veren taksici esnafı, bugünlerde dertli. İzmir Hilton Taksi Durağı'nda hizmet veren araç sahipleri ve şoförler en çok da Büyükşehir Belediyesi'nin trafiği kilit noktasına getiren uygulamalarından şikayetçi. Tramvay hattının geçtiği güzergahın çok yanlış olduğunu söyleyen esnaf, "Eski Başkan Kocaoğlu hayalini gerçekleştirdi ama bizi de trafik sorunuyla baş başa bırakıp gitti" diyor.

'ASIL NOSTALJİ BÖYLE OLUR'

Belediye otobüslerinin dönüş yaptığı Lozan meydanındaki trafiğe bir de tramvayın eklenmesiyle yoğunluk oluştuğunu, bunun sadece esnafın değil, tüm sürücülerin sorunu olduğunu söyleyen taksiciler, "Alsancak'ın dar sokak ve caddelerinden tramvay geçiyor. Üstelik çok yavaş giden bir ulaşım aracı. Tramvay hattının güzergahı Kordon'a taşınmalıydı. Asıl nostalji böyle olur" dedi. Şehit Nevres'teki bisiklet yolunun yolu tek şeride düşürmesinin de büyük sıkıntılara yol açtığını söyleyen esnaf, "Bisiklet yolunu sadece kuryeler ve motosiklet sürücüleri kullanıyor. Üstelik yolun yüzde 50'si ölü durumda kalıyor. Yani hem amacına hizmet etmiyor neden oluyor" dedi.

Özellikle akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Çankaya bölgesinde yoğun trafikle karşı karşıya kaldıklarını, gittikleri adresten dönüşlerinin çok uzun sürdüğünü söyleyen esnaf, "Pandemi sürecinde insanların toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullanmaya başlamaları da bizleri yoğun bir trafikle karşı karşıya bıraktı. Belediyeler sorun değil çözüm üretme yerleridir. Trafiğin düzene girmesi için belediyelerden çözüm üretmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'YÜZDE 45 ÖTV ÖDÜYORUZ'

Yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarından da şikayet eden taksiciler, yolcu taşıyan diğer ticari araçlar, yüzde 4 ila 8 arası ÖTV öderken kendilerinin yüzde 45 ÖTV ödediğinin altını çizdi. Oranlar arasında uçurum derecesinde farklılıklar olduğunu söyleyen esnaf, bu durumun düzeltilmesini istediklerini dile getirdi.

SIFIR ARAÇ ALMA İHTİMALİMİZ SIFIR

REMZİ YÜCE: Araç fiyatları çok yükseldi ve taksici esnafının sıfır araç alma ihtimali de sıfıra indi. ÖTV yüzde 45 değil de yüzde 25 oranlarına çekilirse biz daha rahat araç değiştirebiliriz. Ayrıca kaza durumlarında da çok büyük farklar var. Kaza durumunda özel aracın sigortası bin lira ise taksilerinki 5 bin-10 bin lira arasında değişiyor.

Trafiği rahatlatacak uygulamalar yapılsın

ALİ AYDINER (HİLTON TAKSİ DURAĞI BAŞKANI): İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafiği rahatlatacak uygulamalar yapmasını bekliyoruz. Özellikle Alsancak, Gaziosmanpaşa ve Çankaya bölgelerinde akşam saatlerinde oluşan yoğunluğun bir an önce giderilmesi gerekiyor.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER