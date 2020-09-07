Başkan Sandal’dan kaçan kaçana

İzmir Bayraklı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Serdar Sandal'a yönetici dayanmıyor. Son aylarda üs üste yaşanan istifaların ardından geçtiğimiz hafta da kritik görevdeki 3 müdür daha istifasını verdi. Mali Hizmetler Müdürü Semra Türtük, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Senem Yavaş ve Temizlik İşleri Müdürü Burak Soner görevlerinden istifa etti. 3 müdür ile birlikte belediyede son 6 ay içerisinde istifa eden yönetici sayısı 7'yi buldu. Daha önce Başkan Yardımcıları Ulaş Aydın ile Bahar Erdican görevden ayrılmış, Aydın, Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti. Erdican'ın ise emekli olduğu belirtilmişti. Ayrıca Temmuz ayında da BAY-BEL A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Aydın görevi bırakmıştı.

KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı desteklenen Serdar Sandal, koltuğa oturduktan sonra ilk iş olarak müdürlüklere kendisine yakın isimleri getirdi. Ancak Sandal'ı bir oğu yakın arkadaşı olan ve yine bir çoğunu kendisinin göreve getirdiği bu isimlerin terk etmesi dikkatleri belediyeye çevirdi. İstifa edenler genelde sağlık gibi çeşitli gerekçeler öne sürerken, belediye kulislerinde asıl sebebin Başkan Sandal'ın fevri çıkışları, üslup bozukluğu ve kötü muamelede bulunması olduğu iddiaları konuşuluyor. Üst üste yaşanan bu ayrılıkların yanı sıra Sandal'ın yaptığı atamalar da dikkat çekiyor. Sandal, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun yengesi olan Tülay Şaroğlu'nu Başkan Yardımcısı yaptı.



BERK ULUSAL'IN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

BAŞKAN Sandal'ın özel kalem müdürü olarak atadığı CHP İl eski Başkan Yardımcısı Berk Ulusal'ın yükselişi de dikkat çekiyor. Önce Personel A.Ş ve BAY-BEL A.Ş yönetim kurulu üyesi olan ve üç ayrı birimden birden maaş aldığı belirtilen Ulusal, Sandal tarafından en son BAY-BEL A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Ulusal, 1 Kasım seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "istifaya" davet etmişti. Ulusal, seçimlerden hemen sonra "Türkiye çok önemli bir virajdayken, ortadaki siyasi boşluğu dolduramayan tüm muhalefet partisi liderleri acilen istifa etmeli ve Türk halkının önünü açmalı. Memleket yangın yeri her gün insanlar ölüyor ama muhalefet liderlerine halk inanmıyor ve oy vermiyor. Açın yolu genç liderler gelsin" demişti. Bu açıklamasından sonra Ulusal, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında görevinden alınmıştı.





BAY-BEL ve Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Erdoğan

BAY-BEL ve Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Murat Aydın

BAŞKAN Yardımcısı Ulaş Aydın

BAŞKAN Yardımcısı Bahar Erdican

MALİ Hizmetler Müdürü Semra Türtük

İNSAN Kaynakları ve Eğitim Müdürü Senem Yavaş

TEMİZLİK İşleri Müdürü Burak Soner



'ELEŞTİRDİ KOLTUĞU KAPTI'

BU arada Başkan Sandal kendisiyle sorunlar yaşayarak Belediye Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden, eski meclis üyesi Gaffar Akyel'i de Personel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamıştı. Akyel'in geçtiğimiz aylarda Sandal'ı sosyal medyadan ağır şekilde eleştirdiği ancak şirket yönetim kurulu başkanı olduktan sonra bu paylaşımları kaldırdığı belirtilmişti.



3 İSİM GİDEBİLİR İDDİASI

YAŞANAN istifalar nedeniyle Bayraklı Belediyesi hareketli günler yaşıyor. Belediye Fen İşleri Müdürü Yusuf Açıkgöz ile Başkan Yardımcısı Yıldırım Ayaz ve Mehmet Şimşek'in de önümüzdeki süreçte istifa edebilecekleri iddiaları konuşuluyor.





SELVİ KARPUZLU'NUN KÖYLÜSÜ

BAŞKAN Serdar Sandal'ın aday gösterilmesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun etkisi olmuştu. Sandal'ın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olduğu ileri sürülmüştü. Ancak Sandal, seçildikten sonra konuyla ilgili soruya "Selvi Hanım'ın ya da Kemal Bey'in akrabası değilim. Ama köylüsüyüm, hemşerisiyim. Evine girip çıkan sayılı insanlardanım" cevabını vermişti. Sandal, 14 Mayıs 2018'de Çiğli'de görev yaparken kenti ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.

Erhan GÜLENÇ