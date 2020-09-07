Başkan Soyer’den fuar ziyareti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl "Akdeniz" temasıyla kapılarını açan 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı (İEF) ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini ve yürüttüğü projeleri tanıttığı Biz İzmir Meydanı'nda belediye personeli ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Soyer, İzmir Metro A.Ş ile İZBAN standında, yakında Kordon'da hizmete girecek nostaljik tramvay maketini inceledi. Lozan Kapısı girişinden itibaren bu yıl sınırlı sayıda standa ev sahipliği yapan Fuar Sokağı'nı gezen Başkan Soyer, fuar katılımcıları ile de sohbet etti.