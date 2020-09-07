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Haberler İzmir Bit pazarında tedbirler unutuldu

Bit pazarında tedbirler unutuldu

Bit pazarında tedbirler unutuldu
Giriş Tarihi: 7.9.2020

İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik mahallesinde bazı haftalar Pazar günü kurulan bit pazarında korona virüs tedbirleri unutuldu. Sosyal mesafeye dikkat etmeden maskesiz alışveriş yapan birçok kişi bulaş riskini artırdı. İzmir'de her gün farklı semtlerde kurulan bit pazarında korona virüs tedbirleri hiçe sayılıyor. Her gün onlarca kişi ile yüz yüze gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmazken, vatandaşların bir kısmı ise maskesiz alışveriş yaparak ürünleri kendi seçip, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralını unutuyor. Bazı esnaflar durumdan şikayetçi olurken bazıları ise duruma kayıtsız kaldı.

NİDA ALADAĞ

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