Çocuğunun doğduğunu göremeden kazada öldü

İzmir'de nakliye işiyle uğraşan 23 yaşındaki Orhan Deniz, İstanbul'a sevkiyat yaptıktan sonra eve dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. TIR'a arakadan çarpan kamyonet sürücüsü Orhan Deniz olay yerinde yaşamını yitirirken, talihsiz gencin 1.5 ay önce Aynur Deniz ile evlendiği ve birkaç gün önce bir çocuklarının olacağı haberini aldığı öğrenildi.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

ORHAN ve Aynur Deniz çiftinin sevenlerini yasa boğan korkunç kaza dün sabaha karşı Balıkesir kent merkezi girişinde yaşandı. İzmir'de nakliye ticareti yapan 23 yaşındaki Orhan Deniz, İstanbul'a eşya götürdü. Dönüş yolunda iddiaya göre uykusuz olduğu ileri sürülen sürücü Orhan Deniz direksiyon başında bir an kontrolünü kaybederek önünde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracının içinde sıkışan talihsiz adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nakliye aracının hurda yığınına dönüştüğü kazada ticaremerkezi yaşanti götürti dü. Deniz'in yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir çocuğun da ağır yaralandığı bildirildi.





ESI SINIR KRIZI GEÇIRDI

KAZA haberini alan İzmir Kadifekale'deki aile şok geçirirken, yakınları tarafından cenazesi alınan kamyonetin sürücüsü nakliyeci Orhan Deniz'in cenazesi İzmir Pınarbaşı'nda göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşları ve iş çevresi tarafından çok sevilen Orhan Deniz'in beş hafta önce evlendiği Aynur Denizli'nin de eşinin ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdiği, genç kadının birkaç gün önce kocasına baba olacağını müjdelediği ortaya çıktı.

Fatih ŞENDİL