Hava durumu nasıl olacak? 7 Eylül İzmir hava durumu tahminleri

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu raporu.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 12°C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde rüzgarın bu akşam saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Hava durumu nasıl olacak? 7 Eylül İzmir hava durumu tahminleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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