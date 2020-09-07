“İzmir’den asla vazgeçmeyeceğiz”

Pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti'nin İzmir'deki ilçe kongrelerine korona önlemleriyle yeniden başlandı. Cumartesi günü yapılan Gaziemir ve Torbalı ilçe kongrelerin ardından dün de Balçova ve Bayraklı kongreleri gerçekleştirildi. AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci de kongerelere katıldı.



ZEYBEKCİ, dün Balçova kongresinde yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz 1.5 yılda İzmir'in sorunlarını çözecek adımlar maalesef atılmadı. Taş üstüne taş koymadılar. 3.5 yıl kaldı. Kalan yıllarda da tek bir bile adım bile atmayacaklar. Öyle bir niyetleri yok çünkü" dedi. Türkiye için İzmir'in vazgeçilmez olduğunu kaydeden Zeybekci, "Asla ve asla İzmir'den vazgeçmeyeceğiz. AK Parti hizmet bayrağını mutlaka dikeceğiz" diye konuştu. Kongrede Berkan Yıldızhan ilçe başkanı seçildi.